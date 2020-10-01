Поприветствовав гостя, глава Дагестана Владимир Васильев высоко оценил деятельность всех задействованных структур, благодаря которым пойманы ранее сбежавшие заключенные из ФКУ ИК-2. Подробнее можно прочитать тут.
Владимир Васильев встретился с директором Федеральной службы исполнения наказаний Александром Калашниковым
- Автор Мадина
- 01 октября, 2020. Четверг 10:33
Главные пути и проблемы в работе уголовно-исполнительной системы РД в текущем году обсуждены вчера, 30 сентября, на встрече лидера Дагестана Владимира Васильева с главой Федеральной службы исполнения наказаний Александром Калашниковым, приехавшим в регион с визитом по работе.
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