Владимир Васильев встретился с директором Федеральной службы исполнения наказаний Александром Калашниковым

Главные пути и проблемы в работе уголовно-исполнительной системы РД в текущем году обсуждены вчера, 30 сентября, на встрече лидера Дагестана Владимира Васильева с главой Федеральной службы исполнения наказаний Александром Калашниковым, приехавшим в регион с визитом по работе.