Глава Дагестана вручил инвалидам свидетельства на жильё
- Автор Мадина
- 01 октября, 2020. Четверг 00:00
По сведениям пресс-службы АГПРД, руководитель Дагестана Владимир Васильев встретился с инвалидами I группы и семьями с детьми-инвалидами. В рамках встречи они получили документы о предоставлении субсидии на обеспечение жильем.
В 2019 году, нужно напомнить, в регионе стартовала реализация программы, по которой ее участники могут приобрести для себя жилье в любом населенном пункте республики, вместо получения по договорам социального найма по месту жительства.
Глава Дагестана на встрече поделился, что к работе по созданию рабочих мест для людей с ОВЗ собирается привлекать бизнес.