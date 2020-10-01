По сведениям пресс-службы АГПРД, руководитель Дагестана Владимир Васильев встретился с инвалидами I группы и семьями с детьми-инвалидами. В рамках встречи они получили документы о предоставлении субсидии на обеспечение жильем.

В 2019 году, нужно напомнить, в регионе стартовала реализация программы, по которой ее участники могут приобрести для себя жилье в любом населенном пункте республики, вместо получения по договорам социального найма по месту жительства.

Глава Дагестана на встрече поделился, что к работе по созданию рабочих мест для людей с ОВЗ собирается привлекать бизнес.