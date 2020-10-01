В Дагестане продолжат реконструкцию электрических подстанций

ПАО «Россети» продолжат в текущем году модернизацию на объектах электросетевого хозяйства республики. Об этом рассказала пресс-служба Администрации руководителя и правительства региона.

Обстановка на электрических подстанциях региона была обсуждена также вчера, 30 сентября, на собрании в правительстве Дагестана. В процессе него, вице-премьер республики Владимир Лемешко подчеркнул, что построенные в 60-70 годах 20-го века электрические сети пребывают в плохом состоянии и требуют проведения масштабных ремонтных работ.