ЗАМАНА - В Дагестане продолжат реконструкцию электрических подстанций

В Дагестане продолжат реконструкцию электрических подстанций

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01 октября, 2020. Четверг 00:00
В Дагестане продолжат реконструкцию электрических подстанций

ПАО «Россети» продолжат в текущем году модернизацию на объектах электросетевого хозяйства республики. Об этом рассказала пресс-служба Администрации руководителя и правительства региона. 

В Дагестане продолжат реконструкцию электрических подстанций
Общество

Обстановка на электрических подстанциях региона была обсуждена также вчера, 30 сентября, на собрании в правительстве Дагестана. В процессе него, вице-премьер республики Владимир Лемешко подчеркнул, что построенные в 60-70 годах 20-го века электрические сети пребывают в плохом состоянии и требуют проведения масштабных ремонтных работ. 

 

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