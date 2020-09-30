В Махачкале состоялось награждение волонтеров медалями за вклад в организацию акции #МыВместе

Поприветствовав участников церемонии, Камил Саидов поблагодарил их за безвозмездный труд и помощь, а также отметил, что волонтеры – это герои современного общества. Подробнее можно прочитать тут.