ЗАМАНА - В Махачкале состоялось награждение волонтеров медалями за вклад в организацию акции #МыВместе

В Махачкале состоялось награждение волонтеров медалями за вклад в организацию акции #МыВместе

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30 сентября, 2020. Среда 11:21
В Махачкале состоялось награждение волонтеров медалями за вклад в организацию акции #МыВместе

Вчера, 29 сентября, в Образовательном инновационном центре регионального государственного медицинского университета прошла церемония награждения волонтеров региона медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе», учрежденными Президентом РФ Владимиром Путиным.

В Махачкале состоялось награждение волонтеров медалями за вклад в организацию акции #МыВместе
Общество

Поприветствовав участников церемонии, Камил Саидов поблагодарил их за безвозмездный труд и помощь, а также отметил, что волонтеры – это герои современного общества. Подробнее можно прочитать тут.

 

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