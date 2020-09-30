Поприветствовав участников церемонии, Камил Саидов поблагодарил их за безвозмездный труд и помощь, а также отметил, что волонтеры – это герои современного общества. Подробнее можно прочитать тут.
В Махачкале состоялось награждение волонтеров медалями за вклад в организацию акции #МыВместе
- Автор Мадина
- 30 сентября, 2020. Среда 11:21
Вчера, 29 сентября, в Образовательном инновационном центре регионального государственного медицинского университета прошла церемония награждения волонтеров региона медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе», учрежденными Президентом РФ Владимиром Путиным.
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