ЗАМАНА - Владимир Васильев наградил коллектив завода «Дагдизель» за помощь в обеспечении больниц Дагестана оборудованием в период пандемии

Владимир Васильев наградил коллектив завода «Дагдизель» за помощь в обеспечении больниц Дагестана оборудованием в период пандемии

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30 сентября, 2020. Среда 11:09
Владимир Васильев наградил коллектив завода «Дагдизель» за помощь в обеспечении больниц Дагестана оборудованием в период пандемии

Лидер РД Владимир Васильев вчера, 29 сентября, приехал с визитом во Флагманский промышленный завод «Дагдизель». Его также сопровождали премьер-министр Дагестана Артём Здунов и заместитель главы промышленности и торговли региона Рашид Мурзаев.

Владимир Васильев наградил коллектив завода «Дагдизель» за помощь в обеспечении больниц Дагестана оборудованием в период пандемии
Общество

В первую очередь глава Дагестана Владимир Васильев осмотрел производственный цех №19 завода, оснащенный современным оборудованием и выпускающий продукцию для нужд Дагестана и страны. Подробнее можно прочитать тут.

 

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