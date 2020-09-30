В первую очередь глава Дагестана Владимир Васильев осмотрел производственный цех №19 завода, оснащенный современным оборудованием и выпускающий продукцию для нужд Дагестана и страны. Подробнее можно прочитать тут.
Владимир Васильев наградил коллектив завода «Дагдизель» за помощь в обеспечении больниц Дагестана оборудованием в период пандемии
- Автор Мадина
- 30 сентября, 2020. Среда 11:09
Лидер РД Владимир Васильев вчера, 29 сентября, приехал с визитом во Флагманский промышленный завод «Дагдизель». Его также сопровождали премьер-министр Дагестана Артём Здунов и заместитель главы промышленности и торговли региона Рашид Мурзаев.
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