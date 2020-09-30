Владимир Васильев наградил коллектив завода «Дагдизель» за помощь в обеспечении больниц Дагестана оборудованием в период пандемии

Автор Мадина

Лидер РД Владимир Васильев вчера, 29 сентября, приехал с визитом во Флагманский промышленный завод «Дагдизель». Его также сопровождали премьер-министр Дагестана Артём Здунов и заместитель главы промышленности и торговли региона Рашид Мурзаев.