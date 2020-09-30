ЗАМАНА - Почта России подсчитала выигрыши дагестанцев в лотерею

Почта России подсчитала выигрыши дагестанцев в лотерею

Автор
30 сентября, 2020. Среда 01:18
Почта России подсчитала выигрыши дагестанцев в лотерею

За 3 квартала 2020 года через Почту России в Дагестане было реализовано больше 142 тысяч лотерейных билетов, из которых больше 53% оказались победными, пишет РИА "Дагестан".

Почта России подсчитала выигрыши дагестанцев в лотерею
Общество

«Сумма выигрыша жителей Дагестана достигла примерно 8,5 миллионов рублей. Один владелец лотерейного билета выиграл 1,1 миллион рублей», – уточняется в сообщении.

 

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top