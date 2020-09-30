«Сумма выигрыша жителей Дагестана достигла примерно 8,5 миллионов рублей. Один владелец лотерейного билета выиграл 1,1 миллион рублей», – уточняется в сообщении.
За 3 квартала 2020 года через Почту России в Дагестане было реализовано больше 142 тысяч лотерейных билетов, из которых больше 53% оказались победными, пишет РИА "Дагестан".
«Сумма выигрыша жителей Дагестана достигла примерно 8,5 миллионов рублей. Один владелец лотерейного билета выиграл 1,1 миллион рублей», – уточняется в сообщении.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..