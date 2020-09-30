В Дагестане проведена первая вакцинация врачей от коронавируса
- Автор Мадина
- 30 сентября, 2020. Среда 01:08
Медики Центральной городской больницы Буйнакска прошли вакцинацию, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.
До вакцинации медики прошли обследование, включавшее в себя ПЦР на наличие коронавируса в организме и иммуноферментный анализ на определение антител к нему. Вакцину вводят тем, кто не заражен и не был болен.
Как сообщила заведующая эпидемиологического отдела ЦГБ Буйнакска Кистаман Акамова, врачи после прививки пребывают в хорошем самочувствии. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Почта России подсчитала выигрыши дагестанцев в лотерею
- В Дагестане проведена первая вакцинация врачей от коронавируса
- В Дагестане планируется строительство крупного онкологического диспансера
- В Дагестане планируется строительство крупного онкологического диспансера
- В Акушинском районе прошел четвёртый Северо-Кавказский открытый чемпионат по мотоциклетному спорту Эндуро-кросс