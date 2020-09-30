До вакцинации медики прошли обследование, включавшее в себя ПЦР на наличие коронавируса в организме и иммуноферментный анализ на определение антител к нему. Вакцину вводят тем, кто не заражен и не был болен.

Как сообщила заведующая эпидемиологического отдела ЦГБ Буйнакска Кистаман Акамова, врачи после прививки пребывают в хорошем самочувствии. Подробнее можно прочитать тут.