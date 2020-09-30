ЗАМАНА - В Дагестане проведена первая вакцинация врачей от коронавируса

В Дагестане проведена первая вакцинация врачей от коронавируса

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30 сентября, 2020. Среда 01:08
В Дагестане проведена первая вакцинация врачей от коронавируса

Медики Центральной городской больницы Буйнакска прошли вакцинацию, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

В Дагестане проведена первая вакцинация врачей от коронавируса
Общество

До вакцинации медики прошли обследование, включавшее в себя ПЦР на наличие коронавируса в организме и иммуноферментный анализ на определение антител к нему. Вакцину вводят тем, кто не заражен и не был болен.

Как сообщила заведующая эпидемиологического отдела ЦГБ Буйнакска Кистаман Акамова, врачи после прививки пребывают в хорошем самочувствии. Подробнее можно прочитать тут.

 

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