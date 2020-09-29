В Дагестане планируется строительство крупного онкологического диспансера
- Автор Мадина
- 29 сентября, 2020. Вторник 10:33
Премьер-министр РД Артём Здунов обсудил вчера, 28 сентября, возможности реализации на территории Дагестана инвестиционного проекта по постройке онкологического кластера.
Н собрании были обсуждены темы, связанные с месторасположением будущего медцентра, например, выделение под строительство земельного участка в столице Дагестана.
На текущем этапе предполагается строительство объекта в одном из двух махачкалинских поселков, где для реализации проекта существуют необходимые технические возможности. Подробнее можно прочитать тут.
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