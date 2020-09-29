Специалисты из Италии начали пусконаладочные работы на обувной фабрике «БОФФ» в Буйнакске
- Автор Мадина
- 29 сентября, 2020. Вторник 10:27
Вчера, 28 сентября, делегация Минпромторга Дагестана приехала с визитом на производственные мощности завода «БОФФ» в городе Буйнакске, куда до этого прибыла группа итальянских специалистов.
Поприветствовав гостей, глава промышленности и торговли региона Батыр Эмеев отметил, что организация «БОФФ» является одним из ведущих производителей обувной промышленности Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- В Дагестане планируется строительство крупного онкологического диспансера
- В Дагестане планируется строительство крупного онкологического диспансера
- В Акушинском районе прошел четвёртый Северо-Кавказский открытый чемпионат по мотоциклетному спорту Эндуро-кросс
- В Акушинском районе прошел четвёртый Северо-Кавказский открытый чемпионат по мотоциклетному спорту Эндуро-кросс
- Специалисты из Италии начали пусконаладочные работы на обувной фабрике «БОФФ» в Буйнакске