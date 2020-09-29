ЗАМАНА - Специалисты из Италии начали пусконаладочные работы на обувной фабрике «БОФФ» в Буйнакске

Специалисты из Италии начали пусконаладочные работы на обувной фабрике «БОФФ» в Буйнакске

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29 сентября, 2020. Вторник 10:27
Специалисты из Италии начали пусконаладочные работы на обувной фабрике «БОФФ» в Буйнакске

Вчера, 28 сентября, делегация Минпромторга Дагестана приехала с визитом на производственные мощности завода «БОФФ» в городе Буйнакске, куда до этого прибыла группа итальянских специалистов.

Специалисты из Италии начали пусконаладочные работы на обувной фабрике «БОФФ» в Буйнакске
Общество

Поприветствовав гостей, глава промышленности и торговли региона Батыр Эмеев отметил, что организация «БОФФ» является одним из ведущих производителей обувной промышленности Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.

 

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