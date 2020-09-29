ЗАМАНА - Более 50 единиц оборудования для онкоцентра приобретает Минздрав РД на сэкономленные при закупке линейных ускорителей средства

Более 50 единиц оборудования для онкоцентра приобретает Минздрав РД на сэкономленные при закупке линейных ускорителей средства

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29 сентября, 2020. Вторник 10:24
Более 50 единиц оборудования для онкоцентра приобретает Минздрав РД на сэкономленные при закупке линейных ускорителей средства

Министерство здравоохранения уже подписало договор на поставку 2-х линейных ускорителей для проведения лучевой терапии и при этом заметно сэкономило часть бюджета, что даст возможность ведомству купить дополнительное оборудования для онкологического центра.

Более 50 единиц оборудования для онкоцентра приобретает Минздрав РД на сэкономленные при закупке линейных ускорителей средства
Общество

Нужно заметить, бюджет на покупку дорогостоящих линейных ускорителей в размере 653 миллионов рублей выделили в рамках реализации республиканского проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Подробнее можно прочитать тут.

 

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