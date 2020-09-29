Более 50 единиц оборудования для онкоцентра приобретает Минздрав РД на сэкономленные при закупке линейных ускорителей средства
- Автор Мадина
- 29 сентября, 2020. Вторник 10:24
Министерство здравоохранения уже подписало договор на поставку 2-х линейных ускорителей для проведения лучевой терапии и при этом заметно сэкономило часть бюджета, что даст возможность ведомству купить дополнительное оборудования для онкологического центра.
Нужно заметить, бюджет на покупку дорогостоящих линейных ускорителей в размере 653 миллионов рублей выделили в рамках реализации республиканского проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Подробнее можно прочитать тут.
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