Министр спорта России Олег Матыцин: «Никто не может дать гарантии сегодня, что Олимпиада состоится»
- Автор Мадина
- 29 сентября, 2020. Вторник 10:12
Руководитель министерства спорта РФ Олег Матыцин во время своего приезда в Дагестан ответил на вопросы представителей СМИ и спортивной общественности региона, пишет РИА "Дагестан".
Министру спорта поступил вопрос о потенциальных рисках отмены летом 2021 Олимпийских игр в Токио из-за коронавирусной эпидемии. Подробнее можно прочитать тут.
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