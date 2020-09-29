Урожай был собран в КФХ «Сад», в котором применяют самые современные методы возделывания огорода. Яблоки поливают системой капельного орошения, а сами саженцы плодовых культур привезены из Сербии. Чтобы хранить получаемый урожай, инвесторы собираются начать строительство хранилища. Все эти действия обеспечат создание 150 новых рабочих мест.
Самый большой интенсивный сад Дагестана дал первый урожай
- Автор Мадина
- 29 сентября, 2020. Вторник 00:16
В Дагестане собрали первый осенний урожай, который был выращен на реализованном проекте закладки интенсивного сада в Магарамкентском районе, пишет Минсельхоз региона.
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