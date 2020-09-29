ЗАМАНА - Самый большой интенсивный сад Дагестана дал первый урожай

Самый большой интенсивный сад Дагестана дал первый урожай

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29 сентября, 2020. Вторник 00:16
Самый большой интенсивный сад Дагестана дал первый урожай

В Дагестане собрали первый осенний урожай, который был выращен на реализованном проекте закладки интенсивного сада в Магарамкентском районе, пишет Минсельхоз региона.

Самый большой интенсивный сад Дагестана дал первый урожай
Общество

Урожай был собран в КФХ «Сад», в котором применяют самые современные методы возделывания огорода. Яблоки поливают системой капельного орошения, а сами саженцы плодовых культур привезены из Сербии. Чтобы хранить получаемый урожай, инвесторы собираются начать строительство хранилища. Все эти действия обеспечат создание 150 новых рабочих мест.

 

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