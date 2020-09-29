В Администрации Главы и Правительства Дагестана новое назначение

В прошлом Исрапилов занимал должность руководителя Управления Администрации Главы и Правительства региона по сфере государственной службы. Артур Исрапилов был рожден в 1960 году в населенном пункте Чапаево Новолакского района ДАССР. За свою карьеру получил разные государственные награды, есть супруга и трое детей.