В прошлом Исрапилов занимал должность руководителя Управления Администрации Главы и Правительства региона по сфере государственной службы. Артур Исрапилов был рожден в 1960 году в населенном пункте Чапаево Новолакского района ДАССР. За свою карьеру получил разные государственные награды, есть супруга и трое детей.
В Администрации Главы и Правительства Дагестана новое назначение
- Автор Мадина
- 29 сентября, 2020. Вторник 00:03
Лидер РД Владимир Васильев определил Артура Исрапилова первым заместителем Руководителя Администрации Главы и Правительства региона, пишет "МирМол".
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