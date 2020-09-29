ЗАМАНА - В Администрации Главы и Правительства Дагестана новое назначение

В Администрации Главы и Правительства Дагестана новое назначение

Автор
29 сентября, 2020. Вторник 00:03
В Администрации Главы и Правительства Дагестана новое назначение

Лидер РД Владимир Васильев определил Артура Исрапилова первым заместителем Руководителя Администрации Главы и Правительства региона, пишет "МирМол".

В Администрации Главы и Правительства Дагестана новое назначение
Общество

В прошлом Исрапилов занимал должность руководителя Управления Администрации Главы и Правительства региона по сфере государственной службы. Артур Исрапилов был рожден в 1960 году в населенном пункте Чапаево Новолакского района ДАССР. За свою карьеру получил разные государственные награды, есть супруга и трое детей.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top