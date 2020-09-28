Собрание прошло вчера, 28 сентября, в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале.

Начиная собрание, Глава Дагестана обратился к его участникам и отметил важность этого мероприятия для региона, напомнив при этом, что бюджет республики на данный момент исчисляется суммой больше 170 миллиардов рублей. Подробнее можно прочитать тут.