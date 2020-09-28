Глава Дагестана встретился с руководителями контрольно-счетных органов
- Автор Мадина
- 28 сентября, 2020. Понедельник 23:41
Руководитель Дагестана Владимир Васильев поучаствовал во Всероссийском собрании глав контрольно-счетных органов регионов России по теме «Снижение объемов незавершенного строительства – задачи, проблемы и пути решения».
Собрание прошло вчера, 28 сентября, в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале.
Начиная собрание, Глава Дагестана обратился к его участникам и отметил важность этого мероприятия для региона, напомнив при этом, что бюджет республики на данный момент исчисляется суммой больше 170 миллиардов рублей. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- О завершении съемок второго «Аватара» объявил Джеймс Кэмерон
- Махачкалинское городское Собрание депутатов возглавил Марис Ильясов
- Самый большой интенсивный сад Дагестана дал первый урожай
- Задержан сотрудник шамхальской колонии, из которой сбежали заключенные
- В Администрации Главы и Правительства Дагестана новое назначение