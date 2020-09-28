ЗАМАНА - Глава Дагестана встретился с руководителями контрольно-счетных органов

Глава Дагестана встретился с руководителями контрольно-счетных органов

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28 сентября, 2020. Понедельник 23:41
Глава Дагестана встретился с руководителями контрольно-счетных органов

Руководитель Дагестана Владимир Васильев поучаствовал во Всероссийском собрании глав контрольно-счетных органов регионов России по теме «Снижение объемов незавершенного строительства – задачи, проблемы и пути решения».

Глава Дагестана встретился с руководителями контрольно-счетных органов
Общество

Собрание прошло вчера, 28 сентября, в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале.

Начиная собрание, Глава Дагестана обратился к его участникам и отметил важность этого мероприятия для региона, напомнив при этом, что бюджет республики на данный момент исчисляется суммой больше 170 миллиардов рублей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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