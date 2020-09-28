По итогам проведенного исследования рейтинг возглавил Дагестан, который сместил на второе место Чеченскую Республику. Кабардино-Балкарская Республика разместилась на 3-м месте. Подробнее можно прочитать тут.
Дагестан возглавил рейтинг регионов России по приверженности населения ЗОЖ
- Автор Мадина
- 28 сентября, 2020. Понедельник 10:23
Дагестан возглавил рейтинг регионов по уровню здорового образа жизни, пишет РИА Рейтинг.
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