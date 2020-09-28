ЗАМАНА - Дагестан возглавил рейтинг регионов России по приверженности населения ЗОЖ

Дагестан возглавил рейтинг регионов России по приверженности населения ЗОЖ

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28 сентября, 2020. Понедельник 10:23
Дагестан возглавил рейтинг регионов России по приверженности населения ЗОЖ

Дагестан возглавил рейтинг регионов по уровню здорового образа жизни, пишет РИА Рейтинг.

Дагестан возглавил рейтинг регионов России по приверженности населения ЗОЖ
Общество

По итогам проведенного исследования рейтинг возглавил Дагестан, который сместил на второе место Чеченскую Республику. Кабардино-Балкарская Республика разместилась на 3-м месте.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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