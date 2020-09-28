На мероприятии прошло награждение лауреатов конкурса профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов "Мастер - золотые руки", проходившего перед фестивалем. Подробнее можно прочитать тут.
Мастера со всего Дагестана представили работы на фестивале народных промыслов и ремесел
- Автор Мадина
- 28 сентября, 2020. Понедельник 10:17
Фестиваль народных промыслов и ремесел был проведен вчера, 28 сентября, в Махачкале, в нем приняли участие больше 100 мастеров народных промыслов из разных районов республики, ТАСС пишет, ссылаясь на пресс-службу министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.
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