Мастера со всего Дагестана представили работы на фестивале народных промыслов и ремесел

Автор Мадина

Фестиваль народных промыслов и ремесел был проведен вчера, 28 сентября, в Махачкале, в нем приняли участие больше 100 мастеров народных промыслов из разных районов республики, ТАСС пишет, ссылаясь на пресс-службу министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.