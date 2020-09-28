ЗАМАНА - Netflix опубликовал тизер экранизации игры Resident Evil

Netflix опубликовал тизер экранизации игры Resident Evil

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28 сентября, 2020. Понедельник 00:57
Netflix опубликовал тизер экранизации игры Resident Evil

Тизер будущего полнометражного анимационного фильма Resident Evil: Infinite Darkness, который создан по вселенной знаменитой игры, показал стриминговый сервис Netflix, выложив его на youtube.

Публикация тизера была неожиданной для поклонников вселенной данной игры. Уточняют, что сначала Netflix показал тизер на своей странице в Twitter, но через какое-то время отрывок был удален и опубликован на youtube. Нужно напомнить, что по игре были сняты шесть фильмов в жанре ужасов, каждый из них был показан в кинотеатрах. К слову, фильмы почти полностью отличаются от игр.

 

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