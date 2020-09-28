Публикация тизера была неожиданной для поклонников вселенной данной игры. Уточняют, что сначала Netflix показал тизер на своей странице в Twitter, но через какое-то время отрывок был удален и опубликован на youtube. Нужно напомнить, что по игре были сняты шесть фильмов в жанре ужасов, каждый из них был показан в кинотеатрах. К слову, фильмы почти полностью отличаются от игр.
Netflix опубликовал тизер экранизации игры Resident Evil
- Автор Мадина
- 28 сентября, 2020. Понедельник 00:57
Тизер будущего полнометражного анимационного фильма Resident Evil: Infinite Darkness, который создан по вселенной знаменитой игры, показал стриминговый сервис Netflix, выложив его на youtube.