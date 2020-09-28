Netflix опубликовал тизер экранизации игры Resident Evil

Публикация тизера была неожиданной для поклонников вселенной данной игры. Уточняют, что сначала Netflix показал тизер на своей странице в Twitter, но через какое-то время отрывок был удален и опубликован на youtube. Нужно напомнить, что по игре были сняты шесть фильмов в жанре ужасов, каждый из них был показан в кинотеатрах. К слову, фильмы почти полностью отличаются от игр.