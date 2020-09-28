В Дагестан с рабочим визитом приехали технические сотрудники из Италии для организации пусконаладочных работ оборудования для ООО «БОФФ», которая находится в Буйнакске.

Нужно заметить, что обувная компания в Буйнакске приобрела итальянскую технику на сумму в 300 тысяч евро, данное оборудование дает возможность начать реализацию процесса увеличения производства.

Новое оборудование создаст до конца 2020 года 150 рабочих мест, а в начале 2021 – еще 50.