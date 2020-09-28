ЗАМАНА - Более 100 архитекторов посетили древний Дербент

Более 100 архитекторов посетили древний Дербент

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28 сентября, 2020. Понедельник 00:46
Более 100 архитекторов посетили древний Дербент

27 сентября в рамках крайнего этапа всероссийского воркшопа по проектированию 4-х городских парков, в Дербент приехали с визитом примерно 100 архитекторов.

Более 100 архитекторов посетили древний Дербент
Общество

Архитекторы из разных регионов России посетили Дербент, дабы поучаствовать в работе над общественными территориями древнего города. Архитекторам провели экскурсию по Дербенту, в процессе которой они увидели памятники историко-архитектурного наследия цитадели Нарын-кала и ознакомились с его историей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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