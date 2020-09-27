ЗАМАНА - Бывший заместитель Саида Амирова Баганд Магомедов скончался

Бывший заместитель Саида Амирова Баганд Магомедов скончался

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27 сентября, 2020. Воскресенье 17:48
Бывший заместитель Саида Амирова Баганд Магомедов скончался

Бывший заместитель Саида Амирова Баганд Магомедов скончался, сообщают, что он заболел коронавирусом и не смог справиться с болезнью.

Бывший заместитель Саида Амирова Баганд Магомедов скончался
Общество

Баганд Магомедов родился 1 января 1955 года в Дагестанской АССР. 

Был общественным и государственным деятелем, работником культуры.

Закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1980 по 1989 годы работал на должности директора Даргинского государственного драматического театра им. О. Батырая. Работал в кино как актер и каскадер. В общем он снялся в 12 художественных фильмах. В 1998 году закончил юридический факультет ДГУ; с 1999 года - депутат двух созывов Народного собрания Республики Дагестан. Лауреат Государственной премии Республики Дагестан в области театрального и кино-искусства (2007). 

Награждён орденами Мужества (в 1999 г.), Дружбы (в 2005 г.), "За заслуги перед Республикой Дагестан" и рядом ведомственных медалей.

За личное мужество и отвагу поощрён именными часами Председателя Правительства РФ В. В. Путина в 1999 г.

Ветеран боевых действий, ополченец. Мастер спорта СССР по Ушу-саньда.

 

 

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