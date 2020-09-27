ЗАМАНА - В Дагестане за 104 млн рублей построят три надземных перехода

В Дагестане за 104 млн рублей построят три надземных перехода

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27 сентября, 2020. Воскресенье 00:00
В Дагестане за 104 млн рублей построят три надземных перехода

По сведениям сайта государственных закупок Rostender, в Махачкале на отрезке федеральной трассы запланировано строительство трех надземных переходов. Уточняют, что аукцион по выбору подрядной компании объявило ФКУ Упрдор «Кавказ». 

В Дагестане за 104 млн рублей построят три надземных перехода
Общество

Заказчик планирует заключить договор на 104 миллиона рублей. Объекты будут находиться на трассе Р-217 в регионе. Уже 2 октября текущего года проведут работу по выбору подрядчика.

В текущем году работы по строительству переходов уже стартуют, а завершатся они в ноябре следующего года.

 

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