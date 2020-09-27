По сведениям сайта государственных закупок Rostender, в Махачкале на отрезке федеральной трассы запланировано строительство трех надземных переходов. Уточняют, что аукцион по выбору подрядной компании объявило ФКУ Упрдор «Кавказ».

Заказчик планирует заключить договор на 104 миллиона рублей. Объекты будут находиться на трассе Р-217 в регионе. Уже 2 октября текущего года проведут работу по выбору подрядчика.

В текущем году работы по строительству переходов уже стартуют, а завершатся они в ноябре следующего года.