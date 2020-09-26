Утром 10 июня работник зоопарка в городе Фуццу нашел в ограде вольера с японскими обезьянами дыру диаметром 30 сантиметров. Проволочный забор оказался перерезан острым предметом. В итоге сбежали 70 содержавшихся в вольере макак. В среду, 23 сентября, полиция задержала 16-летнего подростка по подозрению в вандализме. Его получилось найти после того, как принадлежащий другу школьника автомобиль попал на установленные в зоопарке камеры видеонаблюдения.
Получилось ли найти сбежавших обезьян, не уточняется.