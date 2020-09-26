Школьник разрезал решетку в зоопарке и выпустил на свободу 70 обезьян

Автор Мадина

Полиция в японском городе Тиба задержала школьника по подозрению в том, что он выпустил из вольера в зоопарке 70 обезьян. Об этом пишет издание Japan Today.