ЗАМАНА - Школьник разрезал решетку в зоопарке и выпустил на свободу 70 обезьян

Школьник разрезал решетку в зоопарке и выпустил на свободу 70 обезьян

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26 сентября, 2020. Суббота 01:23
Школьник разрезал решетку в зоопарке и выпустил на свободу 70 обезьян

Полиция в японском городе Тиба задержала школьника по подозрению в том, что он выпустил из вольера в зоопарке 70 обезьян. Об этом пишет издание Japan Today.

Школьник разрезал решетку в зоопарке и выпустил на свободу 70 обезьян
Общество

Утром 10 июня работник зоопарка в городе Фуццу нашел в ограде вольера с японскими обезьянами дыру диаметром 30 сантиметров. Проволочный забор оказался перерезан острым предметом. В итоге сбежали 70 содержавшихся в вольере макак. В среду, 23 сентября, полиция задержала 16-летнего подростка по подозрению в вандализме. Его получилось найти после того, как принадлежащий другу школьника автомобиль попал на установленные в зоопарке камеры видеонаблюдения. 

Получилось ли найти сбежавших обезьян, не уточняется.

 

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