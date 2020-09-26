ЗАМАНА - ВОЗ предрекла 2 миллиона жертв коронавируса

ВОЗ предрекла 2 миллиона жертв коронавируса

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26 сентября, 2020. Суббота 00:00
ВОЗ предрекла 2 миллиона жертв коронавируса

Количество жертв коронавируса на планете может дойти до 2 миллионов. Об этом сообщил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, пишет "Лента.ру".

ВОЗ предрекла 2 миллиона жертв коронавируса
Общество

«За 9 месяцев от коронавируса умер миллион человек. Есть вероятность, что потребуется еще 9 месяцев до того, как появится вакцина, и возможно, что за это время умрет еще миллион человек», — озвучил один из сценариев Райан. При этом он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы этого не допустить.

 

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