ВОЗ предрекла 2 миллиона жертв коронавируса

Количество жертв коронавируса на планете может дойти до 2 миллионов. Об этом сообщил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, пишет "Лента.ру".

«За 9 месяцев от коронавируса умер миллион человек. Есть вероятность, что потребуется еще 9 месяцев до того, как появится вакцина, и возможно, что за это время умрет еще миллион человек», — озвучил один из сценариев Райан. При этом он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы этого не допустить.