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Избербаш отмечает 70-летний юбилей
- Автор Мадина
- 25 сентября, 2020. Пятница 19:21
Сегодня, 25 сентября, горожане Избербаша отметили 70-летие города, пишет сетевое издание «Избербаш-инфо».
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