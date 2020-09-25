Песков заметил, что они видят некоторый рост количества зараженных. Но при этом стране удается контролировать ситуацию, благодаря опыту первой волны.
В Кремле заявили о контролируемой ситуации с распространением коронавируса
- Автор Мадина
- 25 сентября, 2020. Пятница 15:26
В Кремле отметили рост количества случаев заражения коронавирусом, но считают, что ситуация пребывает под контролем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Последнее от Мадина
- В Минздраве РД выбрали руководителей четырех медучреждений
- В Дагестане за прошедшие 24 часа выявили 83 новых случая заражения коронавирусом
- Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 7,2 тысячи
- Ежегодное межсекторальное исследование «Индикаторы здорового администрирования»
- Развиваешь бизнес в горах? Получи господдержку