ЗАМАНА - В Кремле заявили о контролируемой ситуации с распространением коронавируса

В Кремле заявили о контролируемой ситуации с распространением коронавируса

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25 сентября, 2020. Пятница 15:26
В Кремле заявили о контролируемой ситуации с распространением коронавируса

В Кремле отметили рост количества случаев заражения коронавирусом, но считают, что ситуация пребывает под контролем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле заявили о контролируемой ситуации с распространением коронавируса
Общество

Песков заметил, что они видят некоторый рост количества зараженных. Но при этом стране удается контролировать ситуацию, благодаря опыту первой волны.

 

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