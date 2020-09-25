В Минздраве РД выбрали руководителей четырех медучреждений
- Автор Мадина
- 25 сентября, 2020. Пятница 15:13
Министерство здравоохранения Дагестана определило глав четырех медицинских учреждений.
По результатам конкурса руководителями были выбраны: Абдулмеджидов Али, Абдулжамалов Нажмудин, Курбанисмаилов Джафер и Омарова Салихат.
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