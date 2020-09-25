За весь период эпидемии выявили 13016 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом, 11186 человек вылечились, 580 человек скончались.
В Дагестане за прошедшие 24 часа выявили 83 новых случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 25 сентября, 2020. Пятница 13:28
В Дагестане за последние сутки обнаружили 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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