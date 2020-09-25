В 25,7% новых случаев заражения не было замечено клинических проявлений болезни. Также за последние 24 часа выявлено 108 летальных исходов и 4 317 человек полностью вылечились.
Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 7,2 тысячи
- Автор Мадина
- 25 сентября, 2020. Пятница 13:23
В РФ за последние 24 часа обнаружено 7212 новых случаев заражения коронавирусом в 84 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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