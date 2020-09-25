ЗАМАНА - В Дербенте сотрудник ДГИ спас тонущего в море жителя Владимирской области

В Дербенте сотрудник ДГИ спас тонущего в море жителя Владимирской области

Автор
25 сентября, 2020. Пятница 11:42
В Дербенте сотрудник ДГИ спас тонущего в море жителя Владимирской области

Глава отдела по социальной и воспитательной работе регионального гуманитарного института Зикрула Магомедов спас тонущего в Каспийском море человека. Магомедов пребывал в Дербенте вместе с членами VII Международного межрелигиозного молодежного форума на экскурсии.

В Дербенте сотрудник ДГИ спас тонущего в море жителя Владимирской области
Общество

Зикрула, находясь у берега моря, увидел, что человек тонет и прыгнул в воду спасать его, но не рассчитал своих сил, в результате сильных волн, ему самому стало плохо. Им на помощь приплыли еще трое мужчин: Абдулла Магомедов, Динислам Казимагомедов, Раджаб Юсупов на катамаране и специалист из Москвы Александр Редников, приехавший в Дагестан.  Им удалось спасти обоих мужчин. Врачи оказали им помощь.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top