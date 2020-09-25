Зикрула, находясь у берега моря, увидел, что человек тонет и прыгнул в воду спасать его, но не рассчитал своих сил, в результате сильных волн, ему самому стало плохо. Им на помощь приплыли еще трое мужчин: Абдулла Магомедов, Динислам Казимагомедов, Раджаб Юсупов на катамаране и специалист из Москвы Александр Редников, приехавший в Дагестан. Им удалось спасти обоих мужчин. Врачи оказали им помощь.
В Дербенте сотрудник ДГИ спас тонущего в море жителя Владимирской области
- Автор Мадина
- 25 сентября, 2020. Пятница 11:42
Глава отдела по социальной и воспитательной работе регионального гуманитарного института Зикрула Магомедов спас тонущего в Каспийском море человека. Магомедов пребывал в Дербенте вместе с членами VII Международного межрелигиозного молодежного форума на экскурсии.
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