В Дербенте сотрудник ДГИ спас тонущего в море жителя Владимирской области

Зикрула, находясь у берега моря, увидел, что человек тонет и прыгнул в воду спасать его, но не рассчитал своих сил, в результате сильных волн, ему самому стало плохо. Им на помощь приплыли еще трое мужчин: Абдулла Магомедов, Динислам Казимагомедов, Раджаб Юсупов на катамаране и специалист из Москвы Александр Редников, приехавший в Дагестан. Им удалось спасти обоих мужчин. Врачи оказали им помощь.