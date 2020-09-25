ЗАМАНА - Минстрой Дагестана объявил набор рабочих для строительства социальных объектов в республике

Минстрой Дагестана объявил набор рабочих для строительства социальных объектов в республике

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25 сентября, 2020. Пятница 10:41
Минстрой Дагестана объявил набор рабочих для строительства социальных объектов в республике

Министерство строительства и ЖКХ РД открыло набор сотрудников для строительства школ и детсадов в регионе.

Минстрой Дагестана объявил набор рабочих для строительства социальных объектов в республике
Общество

Список сотрудников, набор на которых открыт тут. Звонить по номеру: +7 928 035-16-25

 

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