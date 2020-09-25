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Минстрой Дагестана объявил набор рабочих для строительства социальных объектов в республике
- Автор Мадина
- 25 сентября, 2020. Пятница 10:41
Министерство строительства и ЖКХ РД открыло набор сотрудников для строительства школ и детсадов в регионе.
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