Владимир Васильев принял участие в очередной сессии дагестанского парламента

Начиная заседание, спикер регионального парламента Хизри Шихсаидов отметил необходимость акцентирования внимания на реализации «майского» указа Президента России Владимира Путина и нацпроектов развития. Значительное внимание он обратил на то, что все соцгарантии должны быть предоставлены жителям качественно и вовремя. Подробнее можно прочитать тут.