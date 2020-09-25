Начиная заседание, спикер регионального парламента Хизри Шихсаидов отметил необходимость акцентирования внимания на реализации «майского» указа Президента России Владимира Путина и нацпроектов развития. Значительное внимание он обратил на то, что все соцгарантии должны быть предоставлены жителям качественно и вовремя. Подробнее можно прочитать тут.
Владимир Васильев принял участие в очередной сессии дагестанского парламента
- Автор Мадина
- 25 сентября, 2020. Пятница 08:44
В работе очередного 49-го заседания Народного Собрания Дагестана, которое прошло вчера, 24 сентября, поучаствовал Руководитель РД Владимир Васильев пишет РИА "Дагестана".
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