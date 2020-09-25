ЗАМАНА - В Махачкале проведут турнир по заплыву каспийских моржей

В Махачкале проведут турнир по заплыву каспийских моржей

Автор
25 сентября, 2020. Пятница 08:39
В Махачкале проведут турнир по заплыву каспийских моржей

27 сентября, в рамках празднования Всемирного дня моря, в Махачкале проведут турнир «Мой город у моря». 

В Махачкале проведут турнир по заплыву каспийских моржей
Общество

Запланирован турнир по заплыву моржей Каспия. В нём поучаствуют как и профессиональные спортсмены, так и обычные жители города. У участников праздника будет возможность попробовать себя в оздоровительной гимнастике с профессиональным тренером Валентиной Кравченко Турнир стартует в 8:00 на городском пляже Махачкалы. Он организован Историческим парком "Россия-моя история".

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top