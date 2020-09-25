В Махачкале проведут турнир по заплыву каспийских моржей

Запланирован турнир по заплыву моржей Каспия. В нём поучаствуют как и профессиональные спортсмены, так и обычные жители города. У участников праздника будет возможность попробовать себя в оздоровительной гимнастике с профессиональным тренером Валентиной Кравченко. Турнир стартует в 8:00 на городском пляже Махачкалы. Он организован Историческим парком "Россия-моя история".