В селе Ботаюрт в Хасавюртовском районе республики стартовал прием пациентов в многофункциональном медицинском центре для лечения от коронавируса. Госпиталь является одним из трех построенных Министерством обороны РФ. В учреждение уже поступили первые пациенты с внебольничной пневмонией и коронавирусом.
Пациентов с коронавирусом начал принимать новый медцентр в Ботаюрте
- Автор Мадина
- 25 сентября, 2020. Пятница 08:32
В Дагестанском селе Ботаюрт стартовал приём пациентов в многофункциональном медицинском центре для лечения от коронавируса. Госпиталь построен Министерством обороны РФ, вмещает в себя 62 места.
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