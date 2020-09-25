ЗАМАНА - Пациентов с коронавирусом начал принимать новый медцентр в Ботаюрте

Пациентов с коронавирусом начал принимать новый медцентр в Ботаюрте

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25 сентября, 2020. Пятница 08:32
Пациентов с коронавирусом начал принимать новый медцентр в Ботаюрте

В Дагестанском селе Ботаюрт стартовал приём пациентов в многофункциональном медицинском центре для лечения от коронавируса. Госпиталь построен Министерством обороны РФ, вмещает в себя 62 места.

Пациентов с коронавирусом начал принимать новый медцентр в Ботаюрте
Общество

В селе Ботаюрт в Хасавюртовском районе республики стартовал прием пациентов в многофункциональном медицинском центре для лечения от коронавируса. Госпиталь является одним из трех построенных Министерством обороны РФ. В учреждение уже поступили первые пациенты с внебольничной пневмонией и коронавирусом.

 

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