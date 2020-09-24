Вторую российскую вакцину от COVID-19 выпустят в ноябре

Вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная в научном центре «Вектор», выйдет в ноябре, пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

Сообщают, что речь идет о первой партии вакцины. Ее регистрация пройдет до 15 октября.

3-я фаза испытаний вакцины пройдет в 2 этапа. Одно испытание будет проходить на 150 пожилых людях старше 60 лет, второе — на 5000 добровольцев от 18 до 60 лет.