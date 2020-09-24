ЗАМАНА - Глава Дагестана заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом и пневмонией в регионе

Глава Дагестана заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом и пневмонией в регионе

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24 сентября, 2020. Четверг 15:05
Глава Дагестана заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом и пневмонией в регионе

Текущую обстановку по эпидемии коронавируса в регионе обсудили вчера, 23 сентября, на собрании в режиме ВКС под руководством лидера Дагестана Владимира Васильева.

Глава Дагестана заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом и пневмонией в регионе
Общество

Владимир Васильев отметил, что ситуация с коронавирусом и пневмонией на данный момент начинает стабилизироваться. «Волна заражений пошла на спад. Если в первой части сентября каждый день поступало в больницы в среднем 350 пациентов, то во второй - это число уменьшилось в 1,3 раза и составило порядка 265 пациентов". Лидер РД подчеркнул, что ситуация находится под контролем. Подробнее можно прочитать тут.

 

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