Глава Дагестана заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом и пневмонией в регионе

Владимир Васильев отметил, что ситуация с коронавирусом и пневмонией на данный момент начинает стабилизироваться. «Волна заражений пошла на спад. Если в первой части сентября каждый день поступало в больницы в среднем 350 пациентов, то во второй - это число уменьшилось в 1,3 раза и составило порядка 265 пациентов". Лидер РД подчеркнул, что ситуация находится под контролем. Подробнее можно прочитать тут.