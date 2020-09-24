ЗАМАНА - Дагестанцы вышли в финал Конкурса «Лидеры России. Политика»

Дагестанцы вышли в финал Конкурса «Лидеры России. Политика»

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24 сентября, 2020. Четверг 13:05
Дагестанцы вышли в финал Конкурса «Лидеры России. Политика»

50 участников 1-го полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика» получили приглашение на участие в финале конкурса — одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», пишет пресс-служба АНО «РСВ».

Дагестанцы вышли в финал Конкурса «Лидеры России. Политика»
Общество

Полуфинал проходил 20-22 сентября в столице России, в общем в нем участвовали 220 человек. Подробнее можно прочитать тут.

 

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