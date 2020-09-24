Дагестанцы вышли в финал Конкурса «Лидеры России. Политика»
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2020. Четверг 13:05
50 участников 1-го полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика» получили приглашение на участие в финале конкурса — одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», пишет пресс-служба АНО «РСВ».
Полуфинал проходил 20-22 сентября в столице России, в общем в нем участвовали 220 человек. Подробнее можно прочитать тут.
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