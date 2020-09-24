В Дагестане стали чаще пользоваться электронными терминалами для оплаты товаров и услуг

Скорость прироста развития POS-терминальной сети в РД за прошедшие 6 месяцев составил 46,1%. Такие сведения передает Южное главное управление Центрального банка России.

По сведениям на 1 июля текущего года, в СКФО на 1 тысячу жителей приходилось 8,2 устройства по приему платежных карт.

В общем за первую половину году число безналичных платежей на Северном Кавказе увеличилось на 79%.