По сведениям на 1 июля текущего года, в СКФО на 1 тысячу жителей приходилось 8,2 устройства по приему платежных карт.
В общем за первую половину году число безналичных платежей на Северном Кавказе увеличилось на 79%.
Скорость прироста развития POS-терминальной сети в РД за прошедшие 6 месяцев составил 46,1%. Такие сведения передает Южное главное управление Центрального банка России.
По сведениям на 1 июля текущего года, в СКФО на 1 тысячу жителей приходилось 8,2 устройства по приему платежных карт.
В общем за первую половину году число безналичных платежей на Северном Кавказе увеличилось на 79%.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..