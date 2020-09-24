ЗАМАНА - В Дагестане стали чаще пользоваться электронными терминалами для оплаты товаров и услуг

В Дагестане стали чаще пользоваться электронными терминалами для оплаты товаров и услуг

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24 сентября, 2020. Четверг 11:30
В Дагестане стали чаще пользоваться электронными терминалами для оплаты товаров и услуг

Скорость прироста развития POS-терминальной сети в РД за прошедшие 6 месяцев составил 46,1%. Такие сведения передает Южное главное управление Центрального банка России.

В Дагестане стали чаще пользоваться электронными терминалами для оплаты товаров и услуг
Общество

По сведениям на 1 июля текущего года, в СКФО на 1 тысячу жителей приходилось 8,2 устройства по приему платежных карт.

В общем за первую половину году число безналичных платежей на Северном Кавказе увеличилось на 79%.

 

 

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