Артём Здунов и Олег Матыцин осмотрели стадион «Труд» в г. Каспийске
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2020. Четверг 10:51
Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов и глава министерства спорта России Олег Матыцин приехали с визитом вчера, 23 сентября, на стадион «Труд» в Каспийске.
Нужно напомнить, что по поручению Главы Дагестана руководством региона совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами был решен вопрос возможности приобретения имущественного комплекса стадиона, который принадлежит заводу «Дагдизель», в собственность региона с задачей сохранить это здание для горожан. Подробнее можно прочитать тут.
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