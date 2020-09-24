ЗАМАНА - Артём Здунов и Олег Матыцин встретились с дагестанскими спортсменами

Артём Здунов и Олег Матыцин встретились с дагестанскими спортсменами

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24 сентября, 2020. Четверг 10:42
Артём Здунов и Олег Матыцин встретились с дагестанскими спортсменами

В рамках визита по работе в Дагестан вчера, 23 сентября, глава министерства спорта России Олег Матыцин познакомился со спортивной инфраструктурой региона.

Артём Здунов и Олег Матыцин встретились с дагестанскими спортсменами
Общество

Завершился визит Матыцина в Дагестан встречей со спортивными активистами региона и представителями СМИ, в процессе которой главы как федеральных, так и республиканских отраслевых ведомств отвечали на вопросы тренеров, спортсменов и журналистов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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