Завершился визит Матыцина в Дагестан встречей со спортивными активистами региона и представителями СМИ, в процессе которой главы как федеральных, так и республиканских отраслевых ведомств отвечали на вопросы тренеров, спортсменов и журналистов. Подробнее можно прочитать тут.
Артём Здунов и Олег Матыцин встретились с дагестанскими спортсменами
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2020. Четверг 10:42
В рамках визита по работе в Дагестан вчера, 23 сентября, глава министерства спорта России Олег Матыцин познакомился со спортивной инфраструктурой региона.
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