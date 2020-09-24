Артём Здунов и Олег Матыцин встретились с дагестанскими спортсменами

В рамках визита по работе в Дагестан вчера, 23 сентября, глава министерства спорта России Олег Матыцин познакомился со спортивной инфраструктурой региона.

Завершился визит Матыцина в Дагестан встречей со спортивными активистами региона и представителями СМИ, в процессе которой главы как федеральных, так и республиканских отраслевых ведомств отвечали на вопросы тренеров, спортсменов и журналистов. Подробнее можно прочитать тут.