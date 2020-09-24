До миллиона рублей можно получить за оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников

Автор Мадина

Вчера, 23 сентября, руководитель Дагестана Владимир Васильев на собрании в режиме ВКС с главами районов и городов рассказал про награду в 1 миллион тому, кто сможет оказать помощь следствию в этом деле, предоставив полезные сведения.