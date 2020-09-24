За сведения, которые представляют интерес, и за оказание помощи следствию в розыске особо опасных заключенных, по словам Главы Дагестана, будет осуществлена выплата в размере до 1 миллиона рублей. Средства уже выделены из бюджета Дагестана. Контакты для обращения: 112 или 99-45-00. Подробнее можно прочитать тут.
До миллиона рублей можно получить за оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2020. Четверг 10:32
Вчера, 23 сентября, руководитель Дагестана Владимир Васильев на собрании в режиме ВКС с главами районов и городов рассказал про награду в 1 миллион тому, кто сможет оказать помощь следствию в этом деле, предоставив полезные сведения.
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