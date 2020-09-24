6 осужденных совершили побег из исправительной колонии в Шамхале
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2020. Четверг 10:28
6 осужденных совершили побег из исправительной колонии в Шамхале, сообщает МВД по Дагестану.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Шестеро заключённых сбежали минувшей ночью из исправительной колонии в Шамхале. Нажмудин Ахмеднабиев, Рашид Аминов, Шамиль Бойматов, Магомед Абдулкадиров, Махмадрасул Машрабов и Магди Мириев были осуждены на различные сроки от 8 до 15 лет. Сбежавшие преступники особо опасны! Двое осуждены за совершение убийства, остальные - за незаконный оборот наркотиков и иные преступления. Ведётся розыск преступников! Ориентировки направлены во все территориальные отделы полиции, в том числе и другие регионы РФ. Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить об этом по телефонам: 102, 112, 8 969 888-99-90. Сами не предпринимайте никаких действий или попыток задержать заключенных, столкнувшись с ними! ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ! Не подвергайте свою жизнь опасности! @mvd.dagestan
Последнее от Мадина
- VIII Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа проходит в Дагестане
- VIII Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа проходит в Дагестане
- Артём Здунов и Олег Матыцин осмотрели стадион «Труд» в г. Каспийске
- Артём Здунов и Олег Матыцин осмотрели стадион «Труд» в г. Каспийске
- Артём Здунов и Олег Матыцин встретились с дагестанскими спортсменами