ЗАМАНА - 6 осужденных совершили побег из исправительной колонии в Шамхале

6 осужденных совершили побег из исправительной колонии в Шамхале

Автор
24 сентября, 2020. Четверг 10:28
6 осужденных совершили побег из исправительной колонии в Шамхале

6 осужденных совершили побег из исправительной колонии в Шамхале, сообщает МВД по Дагестану.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Шестеро заключённых сбежали минувшей ночью из исправительной колонии в Шамхале. Нажмудин Ахмеднабиев, Рашид Аминов, Шамиль Бойматов, Магомед Абдулкадиров, Махмадрасул Машрабов и Магди Мириев были осуждены на различные сроки от 8 до 15 лет. Сбежавшие преступники особо опасны! Двое осуждены за совершение убийства, остальные - за незаконный оборот наркотиков и иные преступления. Ведётся розыск преступников! Ориентировки направлены во все территориальные отделы полиции, в том числе и другие регионы РФ. Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить об этом по телефонам: 102, 112, 8 969 888-99-90. Сами не предпринимайте никаких действий или попыток задержать заключенных, столкнувшись с ними! ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ! Не подвергайте свою жизнь опасности! @mvd.dagestan

Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan)

 

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top