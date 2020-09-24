ЗАМАНА - В Калифорнии создали самый маленький холодильник в мире

В Калифорнии создали самый маленький холодильник в мире

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24 сентября, 2020. Четверг 09:31
В Калифорнии создали самый маленький холодильник в мире

Американские специалисты разработали охлаждающий прибор весьма маленького размера. По факту, на 2020 год, это самый миниатюрный холодильник на планете.

В Калифорнии создали самый маленький холодильник в мире
Общество

Как рассказали ученые, создавшие данный холодильник, он не похож на те холодильники, которые нам уже знакомы, так как прибор использует термоэлектрические элементы, а не газ в качестве охлаждающего реагента. Из-за отличия температур элементы прибора могут создавать электрические заряды, нагревать или охлаждать пластину устройства. Такая технология уже была известна ученым, но редко использовалась.  Прибор может быть в будущем полезен для охлаждения микросхем и процессоров в дата-центрах. Размер холодильника, который разработали специалисты, составляет всего 1 микрометр в кубе.

 

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