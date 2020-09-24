Было принято решение возобновить ограничительные меры в районе с 28 сентября: будет работать режим ношения масок, приостановлена работа банкетных залов и ограничено проведение массовых мероприятий. На собрании была обсуждена и тема исполнения налоговых сборов в селах Табасаранского района.
В Табасаранском районе с 28 сентября вводятся ограничения
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2020. Четверг 08:22
Вчера, 23 сентября, под руководством руководителя Табасаранского района Магомеда Курбанова прошло очередное аппаратное собрание, в процессе которого была обсуждена тема организации работы отделов и управлений администрации района, планирование жилищного фонда к осеннее - зимнему сезону, а также тема распространения коронавируса в районе, пишет РИА "Дагестан".