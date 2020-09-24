ЗАМАНА - Животноводам Дагестана окажут дополнительную господдержку

Животноводам Дагестана окажут дополнительную господдержку

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24 сентября, 2020. Четверг 08:17
Животноводам Дагестана окажут дополнительную господдержку

Вчера, 23 сентября, заместитель председателя Правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, председатель комитета НС республики по аграрной политике и природопользованию Асият Алиева, глава министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов приехали с визитом по работе в Левашинский район.

Животноводам Дагестана окажут дополнительную господдержку
Общество

Группа посетила две откормочные площадки в селах Кулецма. На одной из них в данный момент только начали откорм 270 голов республиканской горной породы овец, на другой – почти завершился откорм 700 овец эдильбаевской породы. Подробнее можно прочитать тут.

 

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