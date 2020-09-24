Группа посетила две откормочные площадки в селах Кулецма. На одной из них в данный момент только начали откорм 270 голов республиканской горной породы овец, на другой – почти завершился откорм 700 овец эдильбаевской породы. Подробнее можно прочитать тут.
Животноводам Дагестана окажут дополнительную господдержку
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2020. Четверг 08:17
Вчера, 23 сентября, заместитель председателя Правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, председатель комитета НС республики по аграрной политике и природопользованию Асият Алиева, глава министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов приехали с визитом по работе в Левашинский район.