Животноводам Дагестана окажут дополнительную господдержку

Вчера, 23 сентября, заместитель председателя Правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, председатель комитета НС республики по аграрной политике и природопользованию Асият Алиева, глава министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагир Гусейнов приехали с визитом по работе в Левашинский район.

Группа посетила две откормочные площадки в селах Кулецма. На одной из них в данный момент только начали откорм 270 голов республиканской горной породы овец, на другой – почти завершился откорм 700 овец эдильбаевской породы. Подробнее можно прочитать тут.