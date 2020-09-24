ЗАМАНА - Жители Красноармейского привлечены к уголовной ответственности

Жители Красноармейского привлечены к уголовной ответственности

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24 сентября, 2020. Четверг 00:01
Жители Красноармейского привлечены к уголовной ответственности

В руководстве Дагестана при участии лидера республики вчера, 23 сентября, была обсуждена тема конфликта на почве земельного конфликта в поселке Красноармейское. Глава Дагестана подчеркнул, что в беспорядках 22 сентября в Красноармейском пострадали и правоохранительные органы, и местные жители. 

Жители Красноармейского привлечены к уголовной ответственности
Общество

Ранее мы писали, что 27 человек задержаны в Дагестане после столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что виновники инцидента понесут наказание. Подробнее можно прочитать тут.

 

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