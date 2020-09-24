Жители Красноармейского привлечены к уголовной ответственности

В руководстве Дагестана при участии лидера республики вчера, 23 сентября, была обсуждена тема конфликта на почве земельного конфликта в поселке Красноармейское. Глава Дагестана подчеркнул, что в беспорядках 22 сентября в Красноармейском пострадали и правоохранительные органы, и местные жители.