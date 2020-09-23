«Стоит напомнить, что в соответствии с новыми поправками в конституцию заработная плата ниже МРОТа является недопустимой», — отметил президент.
Владимир Путин также назвал благополучие россиян и увеличение их доходов главной целью власти.
Доход меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ) противоречит Конституции и является незаконным, подчеркнул лидер РФ Владимир Путин, когда выступал на встрече с участниками Совета Федерации, пишет "Лента.ру".
«Стоит напомнить, что в соответствии с новыми поправками в конституцию заработная плата ниже МРОТа является недопустимой», — отметил президент.
Владимир Путин также назвал благополучие россиян и увеличение их доходов главной целью власти.
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