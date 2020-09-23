ЗАМАНА - Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

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23 сентября, 2020. Среда 17:00
Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

Доход меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ) противоречит Конституции и является незаконным, подчеркнул лидер РФ Владимир Путин, когда выступал на встрече с участниками Совета Федерации, пишет "Лента.ру".

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
Общество

«Стоит напомнить, что в соответствии с новыми поправками в конституцию заработная плата ниже МРОТа является недопустимой», — отметил президент.

Владимир Путин также назвал благополучие россиян и увеличение их доходов главной целью власти. 

 

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