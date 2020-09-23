ЗАМАНА - Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 6,4 тысячи

Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 6,4 тысячи

Автор
23 сентября, 2020. Среда 16:45
Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 6,4 тысячи

В России за последние 24 часа обнаружен 6431 новый случай заражения коронавирусом в 85 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.

Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 6,4 тысячи
Общество

За прошедшие сутки в России скончались 150 человек с коронавирусом. За все время эпидемии выявили 19 799 летальных исходов. На 23 сентября в России обнаружен 1 122 241 случай коронавируса в 85 субъектах.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top