Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 6,4 тысячи

В России за последние 24 часа обнаружен 6431 новый случай заражения коронавирусом в 85 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.

За прошедшие сутки в России скончались 150 человек с коронавирусом. За все время эпидемии выявили 19 799 летальных исходов. На 23 сентября в России обнаружен 1 122 241 случай коронавируса в 85 субъектах.