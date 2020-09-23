За прошедшие сутки в России скончались 150 человек с коронавирусом. За все время эпидемии выявили 19 799 летальных исходов. На 23 сентября в России обнаружен 1 122 241 случай коронавируса в 85 субъектах.
Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 6,4 тысячи
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2020. Среда 16:45
В России за последние 24 часа обнаружен 6431 новый случай заражения коронавирусом в 85 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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