ЗАМАНА - Депутат Тимур Гусаев передал в музей Народного Собрания флаг Дагестана, развернутый на вершине Эльбруса

Депутат Тимур Гусаев передал в музей Народного Собрания флаг Дагестана, развернутый на вершине Эльбруса

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23 сентября, 2020. Среда 16:28
Депутат Тимур Гусаев передал в музей Народного Собрания флаг Дагестана, развернутый на вершине Эльбруса

Депутат Народного Собрания региона Тимур Гусаев передал спикеру регионального парламента Хизри Шихсаидову флаг республики, который недавно был развернут на вершине самой высокой горы в стране и Европе – Эльбрусе, пишет РИА "Дагестан".

Депутат Тимур Гусаев передал в музей Народного Собрания флаг Дагестана, развернутый на вершине Эльбруса
Общество

Передавая его, парламентарий отметил, что недавно он вместе с альпинистской группой взобрался на вершину Эльбруса. Свой поход депутат посвятил всем медицинским сотрудникам и донорам региона. Гусаев рассказал, что восхождение было достаточно сложным. Всю еду и оборудование они несли самостоятельно. Подробнее можно прочитать тут.

 

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