Депутат Тимур Гусаев передал в музей Народного Собрания флаг Дагестана, развернутый на вершине Эльбруса
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2020. Среда 16:28
Депутат Народного Собрания региона Тимур Гусаев передал спикеру регионального парламента Хизри Шихсаидову флаг республики, который недавно был развернут на вершине самой высокой горы в стране и Европе – Эльбрусе, пишет РИА "Дагестан".
Передавая его, парламентарий отметил, что недавно он вместе с альпинистской группой взобрался на вершину Эльбруса. Свой поход депутат посвятил всем медицинским сотрудникам и донорам региона. Гусаев рассказал, что восхождение было достаточно сложным. Всю еду и оборудование они несли самостоятельно. Подробнее можно прочитать тут.
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