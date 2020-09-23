Депутат Народного Собрания региона Тимур Гусаев передал спикеру регионального парламента Хизри Шихсаидову флаг республики, который недавно был развернут на вершине самой высокой горы в стране и Европе – Эльбрусе, пишет РИА "Дагестан".

Передавая его, парламентарий отметил, что недавно он вместе с альпинистской группой взобрался на вершину Эльбруса. Свой поход депутат посвятил всем медицинским сотрудникам и донорам региона. Гусаев рассказал, что восхождение было достаточно сложным. Всю еду и оборудование они несли самостоятельно. Подробнее можно прочитать тут.