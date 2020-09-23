Ранее мы писали о побеге заключенных, прочитать можно тут. Подробный материал тут.
Представитель МВД прокомментировал побег осужденных из исправительной колонии в Дагестане
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2020. Среда 16:07
Заместитель главы Отдела информации и общественных связей, подполковник внутренней службы республиканского МВД Руслан Ибрагимгаджиев прокомментировал побег заключенных из исправительной колонии в Шамхале, пишет РИА "Дагестан".
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