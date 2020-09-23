Глава Дагестана назначил стипендии деятелям культуры и искусства
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2020. Среда 13:55
Лидер Дагестана Владимир Васильев назначил активистам культуры и искусства, а также студентам этой сферы стипендии Главы РД. Указ об этом опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации региона.
Стипендии участникам культуры будут выплачиваться 1 год, начиная с 1 сентября 2020 года.
Данные выплаты назначены заслуженному художнику России Альберту Хаджаеву, заслуженному деятелю искусств РФ, пианисту Хану Баширову, заслуженной артистке России Елену Чистяковой и Мутаю Хадулаеву.
Стипендии будут получать 15 студентов творческих факультетов, 11 молодых авторов художественных, литературных и музыкальных произведений.
Средства будут направляться из бюджета Дагестана.
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